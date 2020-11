Review: Pikmin 3 Deluxe oog(s)t goed

Pikmin 3 Deluxe is een remake van de game die zeven jaar geleden uitkwam op de Wii U. De delen ervoor kwamen uit in 2001 en 2004 op de Gamecube. Alle drie de games werden toen met veel succes onthaald. Alle drie de games kwamen uit rond de 9 qua cijfer en dus een prima reden om de laatste deel opnieuw uit te brengen. Kan de remake versie net zulke lof oogsten als de originele versie? Of scoren de kleine vriendelijke wezentjes hoger op de Nintendo Switch? Daar gaan we nu achter komen.

Pikmin 3 Deluxe is een soort remake van het originele deel voor de Nintendo Switch. Naast de originele storyline bevat de game ook alle DLC’s van de Wii U versie. Maar dat is nog niet alles. De game heeft ook een nieuwe proloog en epiloog gekregen waarin we de oude bekende Captain Olimar en Louie zien. Maar we zijn er nog niet. De storyline is nu ook samen te spelen door een coöp feature. Ook is de Piklopedia terug in deze versie. Deze zagen we voor het laatst in het tweede deel van de game serie. Kortom niet alleen een grafisch update maar ook een aantal nieuwe toevoegingen om het spel nog beter te maken. Maar is de game nog steeds zo vermakelijk als toen?

Kort gezegd, ja. Pikmin 3 Deluxe is net als het origineel een genot om te spelen. Het verhaal draait om drie verkenners die van de planeet Koppai komen. Koppai heeft last van voedsel tekort. Dit door groeiende bevolking, groeiende aspiraties en slechte planning. Van de groepen verkenners die worden uitgezonden naar nieuwe planeten, volgen wij het team dat naar planeet PNF-404 reist. Alph, Brittany en Charlie maken daar een noodlanding. Tijdens deze noodlanding raken ze gescheiden van elkaar en ontmoeten ze de kleine wezentjes van het planeet. Maar de planeet wordt ook bewoond door nog grotere wezens die vijandelijk zijn. Aan jou als speler om de andere te vinden, voedsel te vinden en een oplossing te zoeken om van de planeet af te komen.

Pikmin 3 Deluxe Gameplay

Pikmin 3 Deluxe speelt heerlijk weg op de Nintendo Switch. De standaard button layout zit goed in elkaar en maakt het spelen van de game makkelijk. Het is wel aan te raden om de game met de pro controller of met de gecombineerde Joy-cons te spelen. Zeker als je de game in coöp mode speelt. Je zou de game kunnen spelen met een enkele Joy-con echter het gebrek aan de extra knoppen maakt het spelen aanzienlijk lastiger. Maar gelukkig voor ons hebben we gewoon de beschikking over de pro controllers. Het richten van je kleine vriendjes gaat nagenoeg vlekkeloos. Af en toe is het even vervelend met het switchen tussen verschillende doelen waardoor je door alle doelen heen moet voor je weer bij het doel bent dat je nodig hebt.

Het switchen tussen de drie verkenners gaat soepel en is handig om meerdere dingen te doen of om plekken te ontdekken waar je nog niet bij kon komen met één verkenner. Je hebt in Pikmin 3 Deluxe keuze over zeven verschillende Pikmins. Elke Pikmin heeft zijn eigen voordelen. Rode Pikmins zijn bijvoorbeeld goed in aanvallen en vechten, terwijl de gele Pikmins bijvoorbeeld elektriciteit kunnen geleiden. Al deze verschillende Pikmins helpen je bij het oplossen van puzzels of bij het vinden van fruit. Je kan elke keer een legertje van 100 Pikmins met je meenemen. Het is daarom handig om gebieden te bekijken naar wat je nodig hebt om je doel te bereiken. Met deze kennis neem je een samengestelde leger mee om ze aan het werk te zetten.

Pikmin 3 Deluxe zit ook vol met gevaren. De meeste Pikmins kunnen bijvoorbeeld niet overleven in het water. Je moet dus zorgen dat ze niet verdrinken. Maar ook andere beesten op het planeet maken jacht op je kleine vriendjes. En dan heb je nog is de hele grote jagers, dit zijn de soort bazen van het spel. Deze jagers zijn op verschillende manieren te verslaan. Zo kom je in gevecht met een soort mot. Deze houdt niet van licht, dus moet je de grot proberen te verlichten waardoor hij verzwakt raakt om aangevallen te worden door je legertje Pikmins. Zo zul je altijd moeten nadenken hoe je bepaalde problemen aanpakt zodat je niet alle Pikmins die je had verliest aan de beesten.

Verdict

Pikmin 3 Deluxe is een zeer goede remake van het originele deel. Met veel plezier hebben we opnieuw het verhaal van Alph, Brittany en Charlie beleefd. De game is gemakkelijk om te spelen waardoor ook de jongere generatie zich prima kan vermaken met deze vrolijke game. Het aansturen van de Pikmins is vrij eenvoudig en ze doen wat je ze vraagt. Het zoek en puzzel element zijn uitdagend maar niet moeilijk. De coöp mode maakt de game nog leuker. Als je samen speelt kan je meer werk verzetten en scheelt het heen en weer switchen tussen de verkenners. De game ziet er daarnaast fantastisch uit op de Nintendo Switch. Games die door Nintendo zelf worden gemaakt, blijven schitteren op hun consoles. Of het nu een remake is of een nieuwe game, de graphics zijn fantastisch. Stiekem hadden we nog gehoopt dat deel 1 en 2 ook bij de Deluxe versie zou zitten. Helaas moeten we alleen met het derde deel genoegen nemen. Maar we kunnen wel zeggen: De Deluxe versie is net zo goed gebleven als het origineel.