Hogwarts Legacy aangekondigd voor cross-gen

Verrassing! Sony en WB Games kondigen eindelijk de console game in het Harry Potter universum. Hogwarts Legacy werd getoond met trailer voor Playstation 5. De game verschijnt ook op andere platformen.

Hogwarts Legacy speelt zich af in de 19e eeuw, op Hogwarts. Jouw personage is een student die de sleutel heeft tot een eeuwenoud geheim dat de tover wereld bedreigd kapot te scheuren. Maak bondgenoten, vecht tegen duistere magiërs en beslis het lot van de tovenarij wereld.

Je hebt zelf de touwtjes in handen in Hogwarts Legacy. Het is een open-world RPG waarin je je eigen tovenaar gaat vormen. brouw toverdrankjes, vind Fantastic Beasts, meester spreuken, level je talenten en bouw je personage uit naar de tovenaar zoals jij het voor ogen hebt.

Hogwarts Legacy werd getoond met een Playstation 5 reveal trailer. De game verschijnt in 2021 voor zowel de huidige als volgende generatie. Er is nog geen exacte release datum bekend, maar zodra de game verschijnt kan je spelen op Playstation 4, Xbox One, Playstation 5 en PC.

Heb jij gekeken naar de Playstation 5 showcase? Wat was jouw favoriete game? Spider-Man, Final Fantasy, Call of Duty: Black Ops Cold War? Of toch de oude vertrouwde Devil May Cry 5 die terug keert in een digitale Special Edition die tijdens launch beschikbaar is op PS5?