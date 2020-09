God of War vervolg aangekondigd voor Playstation 5

Ragnarök is coming. Het vervolg op God of War werd zojuist aangekondigd tijdens de Playstation 5 showcase. De prijs én release datum verschenen in beeld. Waarna Jim Ryan een legendarische ‘one last thing’ gooide.

De ‘One last thing’ van deze show was God of War. We zien feitelijk niets, maar horen Kratos op de achtergrond een zeggen dat iemand zich moet voorbereiden.

Het eerste deel werd ontzettend goed door fans en media ontvangen. Ook wij waren al helemaal weg van. Ongetwijfeld gaat de tweede game ons ook goed verrassen.

God of War is een Playstation 4 exclusive en het vervolg gaat in 2021 exclusief verschijnen voor de Playstation 5. Er zijn geen verdere details of beelden onthuld behalve de teaser trailer met het jaar waarin de game zou moeten verschijnen.

Heb jij gekeken naar de Playstation 5 showcase? Sony’s nieuwe consoles verschijnen op 19 november voor ons in Europa. De digitale versie krijgt een prijskaartje van €399 terwijl de disc versie een prijskaartje van €499 krijgt. Ga jij hem op dag 1 in huis halen? Wat waren jouw favoriete games tijdens de showcase? Spider-Man? Resident Evil 8: Village? Final Fantasy XVI, of de oude vertrouwde Devil May Cry 5 die in een Special Edition vanaf launch op Playstation 5 beschikbaar is?