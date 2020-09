Final Fantasy XVI aangekondigd voor PS5 en PC

Tijdens de tweede Playstation 5 showcase opent Sony met de eerste beelden van Final Fantasy XVI. Eerder verschenen al geruchten over een mogelijke vertoning van de game tijdens de showcase.

De geruchten hadden wederom gelijk. De getoonde beelden zijn afkomstig van de PC versie, maar zijn zodanig ingesteld dat ze de Playstation 5 versie simuleren. In de beelden krijgen we een glimp van de actie-combat in de game. Er zijn verder geen details onthuld, behalve dat het om een single-player game gaat. Er is ook nog geen release datum of jaar bekend gemaakt voor de game. Bekijk hier beneden in ieder geval de getoonde trailer!

Final Fantasy XVI verschijnt op Playstation 5 en PC.