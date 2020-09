Devil May Cry 5 Special Edition wordt PS5 launch titel

Devil May Cry 5 was voor ons één van de beste games die vorig jaar uit is gekomen. Nu krijgt de game een Special Edition, die ook nog eens launch titel zal worden voor de Playstation 5.

We hebbnen de game natuurlijk al lang uitgespeeld, maar kunnen niet wachten op er weer opnieuw in te duiken. Het toffe is dat er een nieuwe verhaallijn toe zal worden gevoegd aan de game, of dat in ieder geval Vergil voor het eerst volledig speelbaar gaat zijn. De game zal digitaal beschikbaar zijn op 19 november 2020 voor de Playstation 5!

Kijk jij uit naar de Special Edition van Devil May Cry 5? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook! Check ook de andere reveals van vandaag op onze website!