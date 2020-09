De Playstation 5 krijgt release datum en prijs

We zijn er, bijna, want Sony kondigde zojuist eindelijk de prijzen en data van de Playstation 5 aan. De Playstation 5 verschijnt rond de verwachte datum met de lager dan verwachte prijzen!

De Playstation 5 Digital Edition zal 399 Euro gaan kosten, en de Playstation 5 zelf 499 Euro. Beide consoles komen uit op 19 november voor Europa, en 12 november voor de rest van de wereld! De console zal een aantal gratis Playstation Plus titels krijgen op launch, maar daar hier beneden meer over! Bekijk sowieso even de trailer voor de consoles! Bekijk hier ook de box content voor beide versies! Buiten dat is God of War 5 aangekondigd, evenals Final Fantasy 16!

Gratis games!

Buiten de launch titels die je wel moet betalen, zullen er een boel gratis Playstation Plus games verschijnen voor de console! Dit zijn een boel klassiekers en wat recentere games. De lijst bestaat uit games als God of War, Bloodborne, Days Gone, Persona 5, Monster Hunter World en Resident Evil 7. Ook Battlefield 1 kwam langs, evenals een aantal andere games zoals Uncharted 4 en Infamous Second Son! Koop jij de Playstation 5 met Playstation Plus? Dan krijg jij al deze games voor niks, op de Playstation 5!

Hyped voor de Playstation 5? Ja, wij ook! Laat ons jouw reactie zien op Facebook of hier beneden! De console zal samen met Cyberpunk 2077 verschijnen op 19 november 2020 voor 399 Euro of 499 Euro!