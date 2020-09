Worlds 2020 play-in en groep stage loting

Vandaag is de loting verricht van de play-in en groep stage van Worlds 2020. Met nog negen dagen te gaan is hiermee de eerste startschot gegeven voor het belangrijkste toernooi van League of Legends. Onze regio heeft met de LEC vier teams dat mee doen aan dit toernooi. Fnatic, G2 Esports en Rogue zijn geplaatst in de groep stage en MAD Lions moet zich eerst nog bewijzen in de play-in stage van het toernooi.

De play-in stage van Worlds 2020 is waarmee het toernooi van start gaat op 25 september. Hierin spelen de teams uit de kleinere regio’s aangevuld met de wat lagere geplaatste teams uit de grotere regio’s. De team zijn: LGD Gaming(LPL), MAD Lion(LEC), Team Liquid(NA), PSG Talon(PCS), INTZ(CBLOL), Unicorns of Love(LCL), V3 Esports(LJL), Rainbow7(LLA), Legacy Esports(OPL), Papara SuperMassive(TCL). De loting heeft de volgende groepen gemaakt voor de play-in stage. Groep A: Team Liquid, MAD Lions, Legacy Esports, Papara SuperMassive en INTZ. Groep B: LGD Gaming, PSG Talon, V3 Esports, Unicorns of Love en Rainbow7.

Na de loting van de play-in was het tijd voor de loting voor de groep stage van Worlds 2020. De teams die hiervoor zijn geplaatst zijn voornamelijk uit de grotere regio’s. De teams zijn: Top Esports, JD Gaming en Suning van de LPL. G2 Esports, Fnatic en Rogue van de LEC. DAMWON Gaming, DRX en Gen. G van de LCK. Team SoloMid en FlyQuest uit de LCS en Machi Esports uit de PCS. De groepen zijn als volgt: Groep A: G2 Esports, Suning en Machi Esports. Groep B: DAMWON Gaming, JD Gaming en Rogue. Groep C: Team SoloMid, Fnatic en Gen. G. Groep D: Top Esports, DRX en FlyQuest. In aanloop naar de start van het toernooi over negen dagen, zullen we op intheGame de groepen en teams nader bekijken en een voorspelling maken wie er door kunnen gaan in het toernooi.