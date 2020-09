Review: Spellbreak – Harry Potter Royale

Spellbreak is Proletariat’s unieke kijk op de Battle Royale genre. In tegenstelling tot de met vuurwapen oververzadigde games, gebruik je in Spellbreak enkel je handen, met een niet matchende set handschoenen, of toch wel?

De Battle Royale genre kent ondertussen een aantal grote krachtpatsers waaronder Fortnite, Warzone en Apex Legends. Recentelijk is de wereld een game in deze genre rijker, al pakt Spellbreak het iets anders aan dan je gewend bent.

De voornamelijke drive in Spellbreak is dat je geen gebruik maakt van vuurwapens zoals in eerder genoemde Battle Royale titels. Je maakt gebruik van spreuken die gebonden zijn aan een bepaalde handschoen, of te wel: Gauntlet. Iedere handschoen heeft twee unieke spreuken. Deze bestaan doorgaans uit een spreuk die je kunt blijven gebruiken zolang je mana voorradig is. De andere spreuk werkt met een cooldown periode van een aantal seconden. Ieder handschoen bezit één van de zes elementen die je kunt gebruiken in de game. Het is aan jou om de ideale combinatie te vinden.

Easy to learn

Spellbreak is redelijk eenvoudig te begrijpen. Het is immers een Battle Royale game. Het doel is duidelijk, blijf als laatst over. Vóór je een ronde begint kies je uit één van de zes handschoenen om mee te beginnen, dit is jouw class gedurende de ronde. Op dit moment bestaan er zes unieke classes in de game: Frostborn (ijs), Conduit (elektriciteit), Pyromancer (vuur), Toxicologist (gif), Stoneshaper (steen) en Tempest (wind).

Je class keuze bepaalt je primaire element voor de aankomende ronde. Buiten de unieke spreuken kent iedere class een reeks aan talents. Dit zijn feitelijk een set van passieve perks die je mee neemt in de strijd. Iedere class kan gebruik maken van dezelfde talents, al past een bepaalde talent qua speelstijl misschien beter bij een bepaalde class.

Door het spelen met een bepaalde class stijg je in level waardoor je beloningen vrij speelt die bestaan uit nieuwe talents en cosmetische aanpassingen voor je personage. Alle classes moeten afzonderlijk van elkaar gespeeld worden om het meeste uit de game te halen, met name alle verschillende talents.

Hard to master

Het wordt al direct wat complexer zodra je eindelijk een game begonnen bent. Je kiest een locatie om te beginnen. In tegenstelling tot een dropship waar veel Battle Royale titels voor kiezen, val je in Spellbreak simpelweg gewoon uit de lucht. Vooraf kies je je locatie en zie je aan gekozen cirkels ook ongeveer waar andere spelers willen landen.

Eenmaal met beide benen aan de grond gaat de gebruikelijke Battle Royale gameplayloop van start. Zoek spullen, versla vijanden, zoek meer spullen en blijf in het steeds krimpende speelgebied. Net als je traditionele Battle Royale wordt de map al snel omringd door een storm die steeds meer van het veld onspeelbaar maakt.

Onderdeel van het zoeken naar betere spullen is het vinden van een tweede handschoen. Deze bezit een ander element dan je primaire handschoen. Je kunt dus niet twee keer een vuur-handschoen oprapen. De truc is om een handschoen te vinden die goed samen gaat met jouw speelstijl, maar ook je primaire handschoen. Bepaalde elementen kunnen zich namelijk op dodelijke wijze combineren.

De meest bekende combinatie die de game je al bij de intro uit legt is Dragonfire. Deze combinatie maak je door vuur en gif te combineren. Je schiet bijvoorbeeld met je gif-handschoen een gifwolk naar de vijand, schiet op de gifwolk met een vuurbal en er vormt zich een grote explosie.

Meester van elementen

Spellbreak kent ontzettend veel combinaties en het leuke is ook echt om spelenderwijs er achter te komen wat wel en niet goed werkt voor jou. Buiten schade toe richten komen bepaalde elementen ook met andere manieren om de tij te keren. Zo zorgen elektriciteit-spreuken er voor dat je tegenstander een schok krijgt. De vijand kan hierdoor even geen spreuken gebruiken, maar wel nog bewegen. IJs zorgt ervoor dat je je tegenstander kunt bevriezen, maar je kunt er ook een pad op de grond mee maken zodat je er snel overheen kunt glijden. Met elektriciteit maak je een schild die bepaalde spreuken kan afweren voor een korte periode.

Combineren van spreuken kan zowel in je voordeel als in je nadeel werken. Indien je een ijsbaan maakt om snel te ontsnappen kan een vijandelijke Conduit dit pad onder stroom zetten zodat je voor een korte tijd geen spreuk kunt gebruiken. Een tornado om mee te ontsnappen als Tempest kan veranderen in een gif- of vuur tornado waardoor je schade op loopt. Het combineren van een tornado met gif én vuur zorgt vervolgens weer voor een drievoudige verticale explosie waarmee de ontsnappende Tempest gelijk sterretjes voor zijn ogen ziet.

Zo zijn er een tal van mogelijkheden en letterlijke elementen waar je tijdens het spelen rekening mee dient te houden. Dit houdt iedere game zeer interessant en uniek omdat iedere speler een geheel eigen speelstijl heeft.

Er is meer

Niet alleen het zorgvuldig selecteren van spreuken, combinaties en talents zorgen er voor dat je een meester wordt in het slingeren van spreuken. Het vinden van de juiste uitrusting is cruciaal voor je survival. Zo vind je scrolls die er voor zorgen dat de talents die je hebt gekozen voor je class tijdens het spelen effectiever worden. Iedere ronde kan je je talents drie keer sterker maken door de juiste scroll voor de juiste soort talent te vinden.

Positionering is van ontzettend belang in Spellbreak. Zowel voor het zorgvuldig plaatsen van aanvallen, maar zeker ook het ontwijken van vijandelijke spreuken. Springen en zweven kost je mana en uit dezelfde pool mana haal je ook je aanvallen. Zweven en aanvallen zorgt er dus voor dat je al snel door je mana voorraad gaat. Deze vult zich heel snel aan, maar als je zonder komt te zitten kan je niet meer zweven en is jouw pad, naar beneden, heel voorspelbaar voor de vijand.

Hier komt een nieuw fenomeen te pas: Runes. Runes zorgen voor een extra spreuk die je op cooldown werkt. Runes voegen een grote flexibiliteit toe aan je bewegingsmogelijkheden in een ronde. Zo zijn er Runes waardoor je een ontwijkende dash kunt uitvoeren, maar zijn er ook Runes waarmee je kunt vliegen, ver omhoog kunt springen, tijdelijk onzichtbaar wordt en vijanden voor een korte tijd door muren kunt zien.

Wederom bepaalt je speelstijl hier welke Runes het beste bij jou past.

Een grote persoonlijkheid

Het onwijs toffe van Spellbreak is dat je de game geheel kan aanpassen aan je eigen speelstijl. Of deze speelstijl effectief is, moet je maar even uit vogelen. In tegenstelling tot andere Battle Royale titels is Spellbreak één van de meest unieke waarbij niet per se één soort wapen met een bepaalde reeks aan attachments de zogenaamde meta vormt.

Zo vind ik het persoonlijk heel fijn om te beginnen als Pyromancer en deze te combineren met een gif-handschoen. Zo kan ik van veraf vijanden aanvallen met vuurballen, heb ik van dichtbij mijn gif-shotgun en heb ik twee manieren om veel schade aan te doen met een Dragonfire combinatie. Met de Flight rune ben ik vervolgens snel ontsnapt of als ik de invisibility Rune kies kan ik de vijand besluipen met een zeer pijnlijke Dragonfire combinatie van dichtbij.

Ruimte voor verbetering

Ondanks Spellbreak enorm plezierig speelt zijn er ook genoeg verbeterpunten te noemen in de game. Zo is het tijdens het spelen enorm stil. Ik mis echt de audio feedback, vooral kijkend naar games als Apex Legends. Ik wist niet dat ik de vele karakterinteracties uit die game zo erg zou missen als ze er niet zijn. Zo mis ik bijvoorbeeld de interactie tussen personages zodra je een vijand uit schakelt, je bepaalde voorwerpen aanwijst met het ping-systeem of zodra de ring op je af komt. Neem een voorbeeld aan Apex Legends waarbij personages voortdurend in interactie zijn met elkaar waardoor je op de hoogte bent van alles om je heen terwijl je je kunt blijven focussen op de gameplay. Zo kunnen de magiërs op een soort zelfde manier je op de hoogt brengen tijdens het spelen:

“We are inside the next ring!”, “Epic Wind Gauntlet here!”, “The ring is moving, we are close.”, “Exiled an enemy!”, “Whole squad down.”, “Only 2 enemy squads left!”

Het ping-systeem is daarbij ook aan de karige kant, je kunt geen vijanden pingen, maar enkel voorwerpen en locaties. Ook dit systeem mag worden uitgebreid, vooral als je met willekeurige spelers in squads speelt. Beter goed gejat, dan slecht verzonnen, toch?

Verdict

Spellbreak is een unieke Battle Royale die het meest aanpasbaar is op de eigen speelstijl van spelers. In plaats van bepaalde karakters met een bepaalde strategie staat Spellbreak je toe om alles met elkaar te mengen op de manier die voor jou het beste werkt. Het resultaat speelt heel plezierig en voelt enorm goed als je tactiek goede resultaten boekt. Proletariat legt een meer dan prima fundering voor een game die op heel veel fronten kan worden versterkt zowel op gebied van gemak, teamspel, maar zeker ook gameplay.

Ik ben dan ook zeker benieuwd wat de toekomst te bieden heeft voor deze game en slinger in de tussentijd met veel voldoening het vuur richting mijn tegenstanders.