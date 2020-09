Review: Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Captain Tsubasa is één van de oudste anime series die ik ken. De franchise zelf bestaat al zowat 40 jaar. Er zijn genoeg manga en anime series over deze voetbalshow te vinden. Toch bleek het nu tijd om er nog een game voor uit te brengen. Dat blijkt een vrij goed plan te zijn, maar hoe speelt de game? Lees het in onze review!

Dit is voor mij de eerste ervaring met zowel de serie als de game. Dus ik ging er met een openhouding en karige voorkennis in. Toch kwam ik verbaasd op een vrij sterke anime game uit. Captain Tsubasa: Rise of New Champions is een anime voetbal game. Dat is in ieder geval de basis van wat de game zou moeten zijn. Er zitten Fifa elementen in, maar de game heeft vooral een arcade-achtige stijl. Bekijk de trailer hier beneden!

Story

De grootste en meest belangrijke mode is ‘Journey’. Dit is één van de verhaallijnen die je kan spelen. Hier krijg je dan ook wat meer verhaal omtrent Tsubasa die zijn Nankatsu voelbalteam naar het kampioenschap tilt.De andere verhaallijn gaat meer over jouw player character. Beide verhaallijnen zijn interessant op het beste moment, maar niet baanbrekend emotioneel of meeslepend. Ook zijn ze vrij kort. Echter heb ik mijn tijd in het verhaal ervaren als bovengemiddeld entertaining. Je leert, als je net zoals ik een leek bent, ook meer over Tsubasa als personage en het team. De eigen verhaallijn, met jouw personage, geeft iets meer mogelijkheden in dialogen en is ook wat toffer om doorheen te spelen. Ik vond deze verhaallijn tof op een andere manier, dan die van Tsubasa zelf. Er is een mogelijkheid om video’s te kijken in de game die meer context omtrent Tsubasa zelf geven.

Gameplay

Als je realistisch voetbal zoekt, dan is Captain Tsubasa uiteraard niet jouw game. Het is een over-de-top vorm van voetbal met speciale aanvallen, doelschoten die de halve arena laten instorten en personages die nogal uitgesproken zijn. Dit maakt de game wel anders dan bijvoorbeeld Fifa of PES. Het is dan ook oneerlijk om de vergelijking te trekken.

Zo is het afnemen van de bal vrij makkelijk, maar het schieten op doel vrij lastig. Dit terwijl andere voetbalgames vaak het tegenovergestelde hebben. Zo is er een dodge mechanic die vrij lastig te timen kan zijn, dus je bent je bal dan ook zo weer kwijt. Het voelt een beetje als het ruwere hockey soms en dat vond ik persoonlijk erg tof. De game speelt ook vrij makkelijk qua controls. Je leert de controls snel maar kan ze altijd op andere manieren toepassen. Je hebt een stamina bar, dus de bal afpakken of sliden/ tackelen kan niet iedere seconde uitgevoerd worden. Echter word je wel beloond met het ontwijken van tackles, die kunnen je stamina hervullen.

Schieten op doel is lastiger in deze game. Je hebt een super schot, die altijd zorgt voor een intense en toffe doel-cinematic. Maar, de normale doelschoten zijn heel lastig raak te schieten. Je moet echt in een bepaalde flow zitten en goed je best doen om dit klaar te spelen. Soms voelt het alsof de hitbox hiervan niet helemaal lekker loopt en dat de keeper deze ballen iets te makkelijk vangen, zelf als ze recht voor je gezicht staan. Dat kan wel eens voor enige frustratie zorgen. Hoe meer je overigens schiet op doel, hoe minder stamina de keeper heeft. Daar is die flow van toepassing, want hoe langer je vervolgens wacht met schieten op doel, hoe meer stamina de keeper krijgt.

De controls zijn niet lastig en voelen responsief, maar tegelijk ook gelimiteerd soms. Er waren overeenkomsten in controls tegenover andere voetbalgames, dit maakte het voor mij in ieder geval wat makkelijker om te leren hoe de game speelt. Het wisselen tussen spelers is overigens wel echt een verbeterpunt voor een eventueel volgend deel.

Graphics

De tekenstijl voor Captain Tsubasa is rechtuit fantastisch. Ik vind de supershots, cinematics en character designs heel tof en dichtbij het origineel gedigitaliseerd. Ook de voice-acting en het sound design was meer dan prima gedurende de gehele game. Belangrijke momenten kwamen sterk over, dat kan in andere anime titels wel eens minder zijn. Eigenlijk kan ik op dit aspect alleen maar de ontwikkelaars feliciteren met het bereiken van iets dat niet iedere anime titel doet en ook kan.

On the Line

Ook de online play was prima om te spelen. Echter merkte ik dat ik vaak ingemaakt werd, zoals ik dat bij fighting games ook altijd mag ervaren. Dit ligt meer aan mij dan aan de game moet ik daar bij zeggen. Je kan jouw eigen team samenstellen met tenues en logo’s. Verder speelt online heel tof!

Verdict

Captain Tsubasa: Rise of New Champions is een vermakelijke game die niets baanbrekends doet, maar wel een unieke take op voetbal in de gaming industrie bied. De game heeft veel verbeterpunten, maar heeft me goed bezig gehouden. De fun factor is er, buiten bepaalde factoren, op hoog genoeg niveau om mij gedurende zowel de campaign als de online play tevreden te houden. Ik kan hem iedereen aanraden die fan van de serie is, maar ook iedereen die een wat meer over-de-top take op voetbal wilt proberen.