Call of Duty: Black Ops Cold War Multiplayer gameplay gelekt

Call of Duty: Black Ops Cold War verschijnt 13 november voor Playstation 4, Xbox One en PC. Later dit jaar ook op Playstation 5 en Xbox Series X. Nog vóór de onthulling van de multiplayer mode lekt er gameplay uit.

De Call of Duty: Black Ops Cold War Multiplayer lekt uit! We zien een ronde beginnen met één team achterin een bestelbusje, racend door de straten van Miami. Eenmaal aangekomen, maakt het busje een slippende beweging terwijl de teller aan het begin van de ronde afloopt. Een soort zelfde aanpak als Modern Warfare dus.

UPDATE: Link naar video.

De gelekte gameplay lijkt verder ook erg op die van Modern Warfare. De bewegingen, map layout en gunplay lijkt sterk op de voorgaande Call of Duty. De gamemode die gespeeld wordt is VIP. In deze mode kan je niet terugkeren nadat je bent neer geschoten. Voordat je het loodje legt verkeer je wel eerst in een kritieke toestand. Vijanden moeten je dus afmaken. Indien ze dit niet doen kunnen teamgenoten je nog opraken voordat je dood bloedt. Waarschijnlijk is dit exclusief voor modes zoals deze en is dit niet mogelijk in bijvoorbeeld Team Deathmatch.

Opvallend verder zijn de levensbalken boven de vijandelijke spelers. Hij heeft nog maar weinig leven over. Riskeer ik het, of deins ik terug? De levensbalken zijn niet geheel nieuw. Black Ops 4 maakte hier ook al gebruik van.

De gelekte beelden betreffen een Alpha Build van de game. Het kan dus zomaar voorkomen dat er nog een aantal dingen worden aangepast. Zo lijkt de Time To Kill opmerkelijk laag voor een Black Ops titel. Dit kan te maken hebben met het feit dat Call of Duty voor uniformiteit gaat. Zo is Warzone ook toegankelijk via Black Ops Cold War. De theorie in dit verhaal is dat de ontwikkelaar en uitgever niet te veel verschil wil in gameplay tussen de verschillende modi.

Kijk jij er al naar uit om aan de slag te gaan met de Call of Duty: Black Ops Cold War Multiplayer mode?