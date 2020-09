The Mandalorian gaat verder in oktober

De wereld stond op zijn kop. Niet alleen werd The Mandalorain ontzettend goed ontvangen door oude en nieuwe fans van Star Wars. De schattige Baby Yoda zorgde voor veel spektakel op het internet. Het grote Disney succes gaat volgende maand weer verder.

Het tweede seizoen verschijnt op 30 oktober op Disney+, het streaming platform voor al je Disney, Marvel, Star Wars en National Geographic kijkvoer. Bijna één jaar na de vertoning van de eerste acht afleveringen.

Opmerkelijk is het wel. Blijkbaar heeft The Mandalorian niet zo veel last gehad van de impact van het corona-virus. Dit komt omdat de productie al begin maart werd afgerond. Toen alles net in de soep begon te lopen. Een aantal maanden geleden werd al duidelijk dat er al aan verhaallijnen en ideeën werd gewerkt voor een derde seizoen.

Heb jij net als ons genoten van het eerste kort maar krachtige seizoen van The Mandalorian? Vond je het ook zo spannend, of keek je puur en alleen voor Baby Yoda? Wat voor reden dan ook, volgende maand mag je weer verder kijken!

Eind vorig jaar, terwijl het allemaal nog kersvers was deelde we al het nieuws dat het tweede seizoen in de herfst van 2020 verschijnt.