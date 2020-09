Super Mario direct onthullingen

We vieren dit jaar de verjaardag van de eerste Super Mario game. Mario zelf is echter even jeugdig gebleven en springt met dezelfde energie weer onze kant op in een nieuwe Direct.

De meest merkwaardige Super Mario onthulling deze keer een battle royale achtige game waarin spelers het op de Switch opnemen tegen 34 andere spelers. Je krijgt de mogelijkheid om enemies door te sturen naar tegenstanders en een item wheel te gebruiken. Switch online subscribers zullen vanaf 1 oktober aan de slag kunnen met de game. De layout van het scherm doet een beetje denken aan tetris99. Zo kun je de vooruitgang van tegenstanders volgen via kleinere stukjes beeld die om jouw eigen speelvlak heen zitten.

Daarnaast een Mario Kart Live game waarin spelers hun switch verbinden met een fysieke Kart en zo een circuit in hun huis kunnen bouwen. Via de kart krijg je het circuit op je beeldscherm te zien. Het gaat een soort augmented reality versie worden met RC karts. Deze game zal in samenwerking met Velan studios worden gemaakt en verschijnt in Oktober. Er zullen twee versies beschikbaar zijn. De Amerikaanse prijs bedraagt 100 dollar.

Tussendoor krijgen we verschillende in game events voor animal crossing, splatoon en super smash bros. Daarnaast zal via verschillende stores speciale merchandise te verkrijgen zijn.

Game & Watch

Tenslotte verschijnt op 13 November een themed Game & Watch device met een full color LCD. De originele Super Mario Bros. zal op deze handheld te spelen zijn. Ook the lost levels en een updated versie van game & watch ball met natuurlijk Mario in de hoofdrol zullen beschikbaar zijn.

De design van de handheld blijft gebaseerd op de originele control pad uit 1980 en zal naast gaming device ook een digital clock functie hebben met 35 kleine details anniversary themed touches om het te vieren.

de handheld zal in gelimiteerde oplage verkrijgbaar zijn. De Amerikaanse prijs zal 50 dollar zijn.