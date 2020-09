Review: Iron Harvest: Wereldoorlog 1 met mechs

Iron Harvest is een nieuwe RTS game dat zich afspeelt rond de eerste Wereldoorlog. Maar deze eerste Wereldoorlog heeft een twist gekregen. Mechs of gigantische mechanische wapentuig hebben de tanks vervangen. Samen vormt dit de wereld waar je wordt ingestopt door King Art de makers van het spel. Ze brengen een beeld hoe de oorlog had kunnen zijn als we verder ontwikkelde oorlogsmachines tot onze beschikking hadden. Vorig jaar konden we met een korte demo al aan de slag en waren we instant verliefd op het spel. Zijn we dat nog steeds?

Iron Harvest is een traditionele RTS game pur sang. De game biedt je een uitgebreide campaign met een boeiend verhaal, een multiplayer mode en de sandbox mode waar je tegen de computer speelt. Drie elementen die bij mij al mijnn RTS hart sneller laat kloppen. De vraag is alleen echter zijn deze modi ook boeiend genoeg om te blijven spelen? Tot op zeker hoogte niet. De campaign is vrij lang. De missies speel je niet achter elkaar uit in een kwartier tijd. De multiplayer en sandbox mode zijn dan weer wat magertjes. Waarom dat zo is, lezen jullie verder in deze review. Laten we eerst in de greppels duiken van de campaign.

De campaign van Iron Harvest verteld het verhaal van het verzetsmeisje: Anna Kos. Anna verliest haar broer aan de gruwel heden van de eerste Wereldoorlog. Eenmaal volwassen komt ze erachter dat haar vader anders is dan hij haar heeft verteld. Daarnaast gaat ze op zoek naar haar oom Lech die vecht bij het verzet van Polania. Samen met haar beer Wojtek gaat ze op pad om erachter te komen wie of wat haar vader nu echt was en waar haar oom zich bevind en of hij nog in leven is. De missies van de campaign kun je snel maar ook uitgebreid doen. Voornaamste doel is om de primaire doelen te behalen. Daarnaast zijn er secundaire doelen die je kan volbrengen. Wanneer je de secundaire doelen haalt krijg je extra’s die je dan weer helpen om de primaire doelen te behalen.

Multiplayer en Sandbox Iron Harvest

Uiteraard konden de modi Sandbox en Multiplayer niet ontbreken in een RTS game als Iron Harvest. Ondanks dat deze modi leuk zijn om te spelen voelen ze toch een beetje leeg aan. Dit ligt vooral aan het feit dat er niet veel valt bouwen of veel keuze uit troepen is. Je basis bestaat voornamelijk uit een viertal gebouwen en de troepen die je kan bouwen of kiezen zijn er ook niet veel. Rare daaraan weer is dat je met je engineers weer een breed aanbod hebt om verdedigingen te bouwen. Van zandzakken tot bunkers en alles daar tussen kan je maken om het je tegenstander zo lastig mogelijk te maken. Daarnaast leer je al vrij snel je voetsoldaten achter verdedigingswerken neer te zetten, want die mechs schieten hard!

Gelukkig kan je verschillende speciale units maken die om kunnen gaan met het verslaan van die mechs. Ondanks dat mechs best sterk zijn in Iron Harvest, hebben ze dat goed uitgebalanceerd met de speciale units die je kunt maken. Omdat je maar een beperkt aantal units kan hebben is het dus wel heel belangrijk om je leger goed uit te balanceren. Wanneer je dat niet doet kan het zo maar zijn dat je wordt overrompeld door een type mech waar je niet het vuurkracht voor hebt. De sandbox mode voelt wat simpel aan. De moeilijkheidsgraden zijn niet echt spannend, dit terwijl de moeilijkheidsgraad in de campaign wel goed in elkaar zit. We merken in ieder geval wel op dat het leuker is om tegen andere spelers te spelen dan enkel tegen de computer.

Verdict

Desondanks de minpunten van de multiplayer en sandbox mode is Iron Harvest een vrij vermakelijke RTS game om te spelen. De game moet het vooral hebben van zijn campaign dat goed in elkaar zit. Het verhaal is meeslepend en vermakelijk om te volgen. Daarnaast is de moeilijkheidsgraad goed afgesteld in de campaign. Sandbox mode is leuk om te spelen als je meer van het spel wilt leren maar echt moeilijk wordt het je niet gemaakt door de computer. Voor een goede uitdaging kan je het beste de multiplayer mode spelen. De game zorgt voor een fast paced multiplayer experience waarbij de games niet al te lang duren en waardoor je dus meer potjes op een avond van kan spelen.

Het weglaten van tanks en daar mechs voor in de plaats nemen is een geslaagde zet. De mechs zijn goed uitgebalanceerd tegen de normale units. Speciale units kunnen de mechs een waardig gevecht geven zonder dat je het gevoel hebt dat je units meer kanon voer zijn. Doordat je niet oneindig veel units kan maken moet je dus tactisch je units bouwen. Zorg dat je leger gebalanceerd is tussen mechs en speciale units zodat je elk gevecht aan kan. Wanneer je te veel in het ene stopt zul je merken dat je overlopen wordt door de ander. Iron Harvest is een geslaagde RTS game die we met liefde spelen. Hopelijk worden er in de toekomst nieuwe units en gebouwen toegevoegd om nog meer diepte te creëren in de game.