Review: Tell me Why

Van de makers van Life is Strange, DONTNOD, is er nu Tell me Why. Een adventure game waar jij bepaalt wat de reacties en acties zijn van de karakters. Deze narrative adventure game sleept je mee in een intens avontuur opzoek naar de waarheid. Onze review is met zo min mogelijk spoilers geschreven, wel belangrijk bij zo’n spannende game!

Verhaal

Het verhaal van Tell me Why draait om de twee hoofdrolspelers Tyler en Alyson. Een tweeling dat elkaar weer ziet na tien jaar apart te hebben geleefd. Tyler en Alyson hebben een zware jeugd gehad. Samen groeide ze op in een klein dorpje in Alaska met hun alleenstaande moeder. De tweeling creëert een eigen fantasie wereld waarin zij twee goblins spelen. Zo maken ze hun eigen wereld een beetje fijner en zelfs hun moeder doet er aan mee. Maar het gaat langzaam slechter met hun moeder. Ze lijkt gestrest, ongelukkig en wordt snel boos. Tyler, geboren als meisje, komt er achter dat hij niet in het juiste lichaam zit. Mary-Ann, hun moeder, vindt dit ontzettend lastig. Op een avond, die ondanks de moodswings van hun moeder onwijs gezellig was, laat Tyler zijn haar knippen door zijn zus. Vol trots wilt hij het aan zijn moeder laten zien, wat zich daarna afspeelt kan alleen beschreven worden als een groot drama maar die avond worden Tyler en Alyson wees.

Na tien jaar ontmoeten Tyler en Alyson elkaar weer. Tyler heeft al die jaren gewoond, gewerkt en gestudeerd in een opvang voor kinderen. Al die tijd hebben ze elkaar niet gezien, het is tijd om het ouderlijk huis te verkopen. Voorzichtig leren de twee elkaar opnieuw kennen terwijl ze het huis waar ze vroeger in woonden leeg ruimen en opknappen. Veel slechte en ook een paar goede herinneringen komen naar boven. Ook leren ze iets bijzonders over zichzelf, namelijk dat ze een innerlijke stem hebben die kan spreken met de ander. Vroeger konden ze al telepathisch met elkaar converseren maar schijnbaar werkt deze band nog altijd. Ook kunnen ze herinneringen herleven. Langzaam ontrafelt zich er een groot mysterie over waarom het drama van die avond zich ontvouwde. Wat was er aan de hand met Mary-Ann? Waarom was het hele gezin in gevaar?

Het is aan jou, de speler, om door de ogen van Alyson en Tyler het mysterie van Tell me Why bloot te leggen. Door verschillende dialoogopties te kiezen en keuzes te maken heb je invloed op de loop van het verhaal. Ook op relaties die je hebt met je broer of zus, of juist anderen in de omgeving. Stukje bij beetje wordt het steeds spannender… Tell me Why is gemaakt met realistische momenten die ook in het echte leven voorkomen. DONTNOD en Xbox Game Studios hebben veel onderzoek gedaan naar onderwerpen zoals mentale gezondheid van jongeren en genders. Zo kan de speler ook nog veel leren en ontdekken in het spel en geeft het nog meer diepte. Ook met kijk op cultuur maakt dat deze game goed kan aansluiten bij mensen en dat mensen zich erin kunnen (leren) verplaatsen.

Graphics

De eerdere game van DONTNOD, Life is Strange, stond bekend om zijn cartoon/semi realistische uitstraling. Bij Tell me Why hebben de makers het erg realistisch gehouden. De omgeving, Alaska is prachtig. De mooie besneeuwde bergen maken dat er genoeg mooie scenes in de game zitten. Met de juiste muziek achter de scenes maakt dat het spel erg compleet voelen. Als we luisteren naar het stem acteren voelt dit ook goed. Wanneer een stuk spannend is klopt het hele plaatje, de muziek past, de stemmen zitten vol emotie en de omgeving is kloppend. Dit geldt eigenlijk voor alle scenario’s.

Wel moet ik toegeven dat het grafisch gezien niet dé mooiste game is. Ik heb hem mogen spelen op de PC en op goede graphics, maar de gezichtsuitdrukkingen miste ik wel in de karakters. Waar de muziek, omgeving en stemmen kloppen mis ik de gevoelens van de karakters. Ogen staan vaak neutraal en bewegingen zijn regelmatig wat houterig. Ik merkte dat dit mij wel soms uit het verhaal haalde en het wat ongemakkelijk overkwam.

Verdict

Het mentale aspect van de game vind ik onwijs mooi. Ook is het heel realistisch opgezet bijvoorbeeld rondom Tyler. Als transgender man komt hij terug in een klein dorpje dat hem voorheen alleen maar kende als meisje. Wat voor opmerkingen en vooroordelen hij allemaal over zich heen krijgt laat zien wat het mentaal met iemand kan doen. Ik vond dit onwijs sterk in de game en ook heel leerzaam.

Het butterfly effect van de game vind ik ook altijd tof om mee te spelen. Dit maakt ook dat het spel een potentie heeft om vaker te spelen, want welke opties kan je nog meer ontdekken? Het is altijd even spannend als je een keuze hebt gemaakt om dan dat laadicoontje te zien, want hoe gaat dit uitpakken? Hoe zal dit mijn relatie met mijn zus of broer helpen, of juist tegenwerken. Of dat ik misschien niet het juiste heb gekozen… De opties die ik steeds kon kiezen waren uiteenlopend. Ook had je soms de keuze om zelfs met je innerlijke stem een nieuwe conversatie te starten zodat je steeds meer keuzes moest maken.

Het verhaal vond ik wat traag op gang komen. Ik merkte dat ik in het begin vaak afdwaalde met mijn concentratie en dan m’n telefoon pakte om even door m’n sociale media te scrollen. De conversaties in het begin duren lang en de stiltes soms nog langer. Dit maakt voor veel lege tijd in de game waar je niet altijd iets kon doen. Of dat de opties gelimiteerd waren en dat ik al snel alles had gedaan en ik dan alsnog op iets moest wachten. Later in de game wordt het spannender en komt het verhaal op gang, dan wordt het makkelijker om mijn aandacht erbij te houden en mij te laten meesleuren in het verhaal. Het is uiteraard geen fast pased game, en dat moet het ook echt niet zijn. Maar voor mijn smaak was het net iets té traag van stof.

De graphics stoorde mij ook wel van tijd tot tijd. Niet de omgeving, want dat is allemaal prachtig, maar zoals al eerder beschreven die van de karakters. Houterige bewegingen, de NPC per ongeluk in de weg staan waardoor hij dertien rondjes draait voor hij langs mij heen loopt of de emotieloze ogen. Dat laatste nog wel meer, als iets heel verdrietig was, of juist heel vrolijk zag ik die ogen en haalde dat wel een beetje ambiance weg. En dat terwijl de voice acting echt heel goed was!

Tell me Why is een interessante en goede game. Als je je even door het eerste stuk heen ploegt wordt het spel echt leuker en spannender. Dan ben ik als speler ook daadwerkelijk geboeid om het nieuwste stukje mysterie op te lossen en dichter bij de kern te komen. Met leerzame aspecten en interessante verhaallijnen maakt het een fijne game om te spelen. Ik geef de game dan een 7,5 punten.