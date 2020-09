Nintendo laat vanaf vandaag spelers pre-order annuleren

De dinsdagochtend begint met een goed nieuwtje vanuit good ol’ Japan! Vanaf vandaag kunnen Nintendo eShop kopers hun pre-order annuleren (Nintendo Japan). Hier zitten wat richtlijnen aan vast, maar die zijn verrassend genoeg goed gereguleerd!

De regel gaat vandaag in. Je kan jouw pre-order annuleren, dit kan tot 7 dagen voor de uitgeefdatum. Maar, dit zal inhouden dat Nintendo jou nu ook je pre-order op die dag in rekening zal houden. Dus, wanneer jij vanaf vandaag een pre-order in de eShop maakt, zal deze 7 dagen voor release in rekening worden gebracht. Wil jij annuleren? Bedenkt je niet te lang. Dat is de keerzijde van de munt. Echter lijken fans en spelers op zowel Reddit als ResetEra tot nog toe erg positief! Ze vinden het nieuws ‘geweldig’ of in ieder geval een goede stap voor Nintendo.

De foto hierboven is een stuk van de Japanse pagina, vertaald door de ingebouwde Google Chrome vertaler. Er zit ook een tijdlijn bij, helaas vertaald deze niet mee. Het nieuws zal niet lang vanaf nu officieel bekendgemaakt gaan worden aan de andere kant van onze mooie ronde wereldbol. Of platte wereldplaat, denk ik? Hoe dan ook, Nintendo gebruikers zullen deze keuze de ‘lesser evil’ vinden dan het helemaal niet mogen annuleren van jouw pre-orders.

Wat vind jij van deze keuze van Nintendo? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook! Wij zijn benieuwd naar jouw mening. Heb jij trouwens de Nintendo Direct Mini gezien van vorige week?