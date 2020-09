Nieuwe Playstation 5 reclame: Breathtaking Immersion

Sony plaatst een gloednieuwe trailer op hun Youtube kanaal van Playstation en wel eentje over de Playstation 5. De video toont ons eigenlijk niets nieuws, maar hamert nogmaals op alle nieuwe en innovatieve features van de next-gen console.

De Playstation 5 komt er aan en dit is geen geheim. Eind dit jaar verschijnt het apparaat in twee versies. Met en zonder disc-drive. In de nieuwe advertentie op het Youtube kanaal van Playstation worden nogmaals alle nieuwe snufjes in het licht gezet. De adembenemende visuals, supersnelle laadtijden, haptic feedback, adaptive triggers en 3D audio.

Al deze nieuwe features zijn al eerder getoond, maar we kunnen ze helaas pas zelf ervaren als we de console en de DualSense in handen hebben. Om ons toch een gevoel te geven van wat we mogen verwachten delen verschillende ontwikkelaars hun ervaring. Zo voel je aan de controller van welke kant vijanden aan komen in Spider-Man: Miles Morales. Je hebt dus een soort van real life Spidey-sense. In Deathloop worden de triggers letterlijk geblokkeerd als je wapens niet meer kunnen schieten. En zo zijn er nog een aantal andere voorbeelden te vinden op het internet.

Ongeveer twee weken geleden zagen we de eerste advertentie verschijnen waarin dezelfde features werden uitgelicht via een live-action trailer. Wanneer krijgen we nu eindelijk te horen wanneer de console verschijnt? En wat mag het kosten? Ga jij later dit jaar aan de slag met next-gen?