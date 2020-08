Untitled Goose Game krijgt twee-speler co-op

Tijdens de Indie World showcase van Nintendo op 18 augustus 2020 werd de presentatie afgesloten met veel gehonk. De trailer draaide en toonde ons een zeer bekende omgeving met zeer bekende personages. We zagen eventjes dubbel, maar dat hoort blijkbaar zo te zijn. Untitled Goose Game van House House ontvangt een gratis twee-speler update op 23 augustus. Deze update wordt uitgerold op alle beschikbare platformen.

Jouw enige taak is om onrust te stoken en dat doe je binnenkort met zijn tweeën. De volledige game krijgt co-op ondersteuning dus je speelt exact hetzelfde ‘verhaal’ als je gewend bent, maar dan met twee ganzen. Het korte maar krachtige avontuur van de gans hebben we vorig jaar onder de loep genomen toen de Playstation 4 versie verscheen. Alhoewel de game maar bestaat uit 5 levels heeft de game veel meer te bieden.

Untitled Goose Game is een korte maar zeer vermakelijke puzzelgame waarbij je zeker na het spelen van het verhaal nog wel even plezier kunt hebben. Er zijn zat voorwerpen in de wereld waar je mee kunt spelen en alle bewoners het leven een beetje zuur maken door als een blakende gans onrust te stoken is toch wel iets wat je van je eigen ‘to-do’ list moet hebben afgestreept.