Facebook neemt her en der jouw favoriete bedrijven, studio’s en conceptualisaties over. Daar zijn veel mensen erg bang voor, misschien ook wel terecht? Want, het lijkt erop dat jij nog meer persoonlijke data aan de social media gigant af mag gaan staan.

Oculus VR is zo’n bedrijf dat Facebook zich in de zak heeft gestoken, voor een deal waar Dr. Dre wel raad mee weet, zo’n 2 miljard Dollar. Tot nog toe waren er geen hints naar bijbedoelingen vanuit Facebook, tot vannacht. Zo gigant kondigde aan dat Oculus VR binnenkort een Facebook-account vereist en dat alle Oculus accounts binnen 3 jaar verwijderd zullen worden.

Je bent dan verplicht om jouw Oculus account te linken aan je Facebook-account, of als je net een Oculus Rift koopt; verplicht om in te loggen met een Facebook-account. Een bom van meningen is over heel het internet te vinden. Een niche groepje vind het juist makkelijker om alles onder 1 account te hebben. Toch zijn de meesten, vooral huidige VR gebruikers, skeptisch over de keuze. Data is al niet zo heel privé deze getijden en dat zal er zo dus niet veel beter op gaan worden.

Er zijn al wat ontwikkelaars die een deal met Oculus hebben laten vallen voor de veiligheid van gebruikers. Zo heeft Minecraft momenteel geen Oculus versie meer in ontwikkeling.

Nu zullen mensen denken dat ze gewoon spelen zonder een account te maken, of helemaal offline. Helaas zijn tegenwoordige standaarden jouw kryptonite. Je hebt voor zowel de set-up, drivers en game-store een account nodig. Ook als jij al games hebt, dan moet je online zijn om deze te spelen. Dit raakt vooral veel mensen die hoopten dat de eerder gemaakte belofte vanuit Oculus VR nog stand zou houden. Dit was de belofte dat een Facebook-account nooit nodig zou gaan zijn. Nu de juiste mensen bij Oculus VR weg zijn gegaan, grijpt de media-gigant haar kans.

Wat vind jij van deze beslissing? Laat het ons weten in de reacties hier beneden! Wij zijn benieuwd naar jouw mening. Dit kan overigens ook op onze Facebook, waar je makkelijk al jouw gaming-/ en media-nieuws bij kan houden!