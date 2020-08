Genshin Impact verschijnt 28 september op PC en smartphone

De langverwachte Genshin Impact van Mihoyo verschijnt 28 september voor PC en iOs en Android spelers. De Playstation 4 versie verschijnt op een later tijdstip. Hier is nog geen exacte datum voor bevestigd.

‘Pre-orders’ zijn officieel geopend. De game is gratis te downloaden maar biedt in-game aankopen aan. Door je nu vooraf te registreren voor de game speel je in-game beloningen vrij. De beloningen worden verdeeld op basis van het aantal registraties. Je kunt je registreren via de website van Genshin Impact, via de iOs App Store en via Google Play. De volgende beloningen staan klaar voor alle spelers indien de aantallen registraties behaald worden:

600.000 pre-registrations Fisherman’s Toast (x5) Mora (x10,000)

1 miljoen pre-registrations Cream Stew (x5) Fine Enhancement Ore (x10)

1,5 miljoen pre-registrations Mondstadt Hash Brown (x5) Adventurer’s Experience (x10)

2 miljoen pre-registrations Acquaint Fate (x2)

3 miljoen pre-registrations Acquaint Fate (x4)



De volgende extra beloningen liggen klaar als de volgende aantallen worden behaald via sociale platformen:

150.000 subscribers op YouTube Acquaint Fate (x2)

100.000 likes op Facebook Acquaint Fate (x2)



Genshin Impact is een open-world game met veel verschillende unieke personages. De game bevat een co-op mode waarin je uitdagende gebieden moet aanpakken om beloningen de wacht in te slepen. Je speelt de game met Chinese, Japanse, Koreaanse of Engelse voice-overs.

De website bevat veel informatie over de wereld waarin spelers vanaf volgende maand in kunnen duiken. Zo kan je alvast je favoriete personage uit zoeken, of bekijken welke belangrijke locaties de wereld zoal te bieden heeft.

28 september verschijnt Genshin Impact voor PC, Android en iOs toestellen. In de herfst verschijnt de game ook voor Playstation 4 spelers. Sony toonde de Playstation versie voor het laatst tijdens de State of Play van twee weken geleden.

Kijk jij er naar uit om de wereld van Teyvat te verkennen vanaf volgende maand? Of wacht je op de Playstation 4 versie?