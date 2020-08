Deathloop uitgesteld naar tweede kwartaal 2021

Deathloop, Arkane Studios’ nieuwste project is met ongeveer een halfjaar uitgesteld. De game stond gepland voor een release ergens laat dit jaar voor Playstation 5 en PC. Bethesda schuift de game op naar het tweede kwartaal van 2021.

De compleet nieuwe game van Arkane en Bethesda is door gevolgen van het corona virus uitgesteld. Dit laat het officiële Twitter account van Deathloop weten via een Tweet die op 18 augustus werd geplaatst.

To the community, an update on DEATHLOOP: pic.twitter.com/XveoG6AgoT — DEATHLOOP (@deathloop) August 18, 2020

Net als bijna elk ander bedrijf in de wereld zijn de ontwikkelaars van Arkane Studios ook zoveel mogelijk thuis gaan werken. Hiermee heeft de studio ervaren dat het toch iets langer gaat duren dan verwacht. Arkane’s Deathloop verschijnt daarom pas in de loop van 2021 voor Playstation 5 en PC.

Het is niet de eerste studio die de releasedatum opschuift ten gevolgen van het virus. Waarschijnlijk ook nog niet de laatste. 2020 is al hectisch genoeg met de lancering van de volgende generatie. Een globale pandemie helpt daar niet echt bij. Het lijkt er op dat veel next-gen ervaringen voorlopig nog even op zich laten wachten. We mogen dit najaar in ieder geval al aan de slag met een aantal cross-gen titels die zowel verschijnen op de huidige als volgende generatie.

Verder zien we ook al enkele games die dit najaar verschijnen en al de next-gen ervaring moeten geven zoals Marvel’s Spider-Man: Miles Morales en Godfall.