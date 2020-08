Legend of Zelda: Skyward Sword voor Switch duikt op

Een Nintendo Switch versie van The Legend of Zelda: Skyward Sword duikt op via Amazon UK. De listing is ondertussen al weer verwijderd. Zien we dit jaar nog een remaster van de Wii game?

Met een placeholder datum van 2030 verscheen de Legend of Zelda: Skyward Sword (Switch) op Amazon bij onze buren over de zee. Het artikel had zelfs al een uniek identificatie nummer vanuit Amazon. Was dit een ongelukje?

Legend of Zelda – Skyward Sword (Switch) listed on Amazon UK https://t.co/rTExkqzwib pic.twitter.com/zQEwGEzIWY — Wario64 (@Wario64) August 16, 2020

We blikken even twee jaar terug in de tijd. In 2018 liet Nintendo nog weten dat er op dit moment geen plannen waren om een nieuwe versie van Skyward Sword uit te brengen voor Nintendo Switch. We zijn twee jaar later en op dit moment is het al verdacht stil aan het front van Nintendo. We weten dat er een Bravely Default game aan komt ergens dit jaar en Pikmin 3 Deluxe verschijnt op 30 oktober. Een Direct zou niet slecht staan om de laatste maanden van 2020 nog wat meer kleur te geven. Een port van Skyward Sword zou goed nieuws zijn voor alle Zelda fans.

Het is niet de eerste keer dat Amazon onaangekondigde games op hun website plaatst. Helaas voor ons betekent dit nog niet dat de games ook daadwerkelijk verschijnen. In veel gevallen gaat het om een foutje en zien we de games vervolgens nooit verschijnen.

Aan de andere kant hebben al een hele poos een Nintendo Direct meer gezien. Pasgeleden zagen we een mini direct die zich focuste op games van andere ontwikkelaars. Vanuit Nintendo zagen we een verrassingsaankondiging van zowel Paper Mario: The Origami King en Pikmin 3 Deluxe. Maar hoe zit het met de Metroid teaser aan het einde van de Paper MArio trailer? Een grote Nintendo aankondiging moet haast wel aanstaande zijn, toch?