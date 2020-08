LCS play-offs week 2 van de summer split

De kop is er af in de play-offs van de summer split van de LCS. De eerste vier games zijn gespeeld en we nemen afscheid van twee teams. Zowel Dignitas als 100 Thieves waren niet in staat om zich te plaatsen voor de volgende ronde. Wie dat wel deden waren TSM, Evil Geniuses, Golden Guardians en FlyQuest. Er zijn nog zes teams over die strijden om de titel en de tickets naar Worlds 2020. Welke teams gaan er komend weekend afvallen?

De play-offs van de LCS werden geopend met de game tussen TSM en Golden Guardians. Beide teams hadden een prima einde van de reguliere split. TSM leek weer op de juiste weg te zijn naar de top. Maar moest zich al snel gewonnen geven aan Golden Guardians. Het team leek wel en collectieve off-day te hebben. Onder andere Doublelift maakte veel fouten die hun de game heeft gekost. Een dag later zagen we een game die spannender was dan de dag ervoor. Vijf matches waren er voor nodig om tot een winnaar te komen. Het was uiteindelijk FlyQuest die Evil Geniuses versloeg met 3-2. Golden Guardians en FlyQuest zitten nog in de winner’s bracket dankzij hun winsten. FlyQuest neemt het komend weekend op tegen Cloud9 en Golden Guardians treed aan tegen Team Liquid.

TSM en Evil Geniuses moesten daarna in de herkansing in de loser’s bracket van de LCS. TSM nam het op tegen Dignitas en Evil Geniuses nam het op tegen 100 Thieves. Beide games waren redelijk een eenrichtingsverkeer. TSM versloeg Dignitas met 3-0. Evil Geniuses deed exact hetzelfde en versloeg 100 Thievens eveneens met 3-0. TSM neemt het komend weekend op tegen de verliezer van de game tussen Golden Guardians en Team Liquid. Evil Geniuses krijgt de verliezer van de game CLoud9 en FlyQuest in de tweede ronde van de summer play-offs. Van welke twee teams nemen we komend weekend afscheid?