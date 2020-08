Dutch League is gewonnen door LowLandLions

De Dutch League summer split zit er op. Na elf weken van strijd tussen zes teams hebben we eindelijk een winnaar. LowLandLions wist (opnieuw) kampioen te worden in Nederland. Wederom was PSV Esports niet in staat om de finale te winnen. LowLandLions wint niet alleen een mooi bedrag van €2500 maar wint ook nog eens een ticket naar de play-in stage van European Masters.

De finale van de Dutch League leek op voor hand weer een mooie finale te worden. LowLandLions (voormalig Defusekids) nam het op tegen PSV Esports. PSV Esports draaiden wederom een goede split en leek goed op weg te zijn om de summer split te winnen. LowLandLions eindigde de reguliere split op de derde plaats, maar vocht zich een weg naar de finale door Echo Zulu en Team THRLL te verslaan. De finale zelf werd uiteindelijk een eenrichtingsverkeer voor LowLandLions. De eerste game werd overtuigend gewonnen door LowLandLions. De tweede game leek het er even op dat PSV Esports de spanning terug bracht in de finale. Maar LowLandLions wist de game om te draaien en pakte ook de tweede winst. In de derde game was het klaar voor PSV Esports. LowLandLions domineerde de derde game en wist daarmee zonder een game te verliezen de finale te winnen.

Met de winst van de finale in de Dutch League, mag LowLandLions zich weer opmaken voor de play-in stage van de European Masters. Echter zullen ze dit keer flink hun best moeten doen om in het hoofdtoernooi te komen. Zij zijn geplaatst in groep A waar ze oude bekende LDLC OL de winnaar van de European Masters spring 2020. Naast dit sterke team ontmoeten ze ook de academy team van G2 Esports: G2 Arctic. Vierde team in hun groep is CR4ZY uit de Balkans regio. Vanavond zullen de eerste games worden gespeeld van deze play-in stage.