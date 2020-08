PC Review: Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn gemaakt door Guerrilla is sinds een paar dagen uit op de PC, eerst was het spel alleen te beleven op de PlayStation 4. Een game wat het waard is om op de PC te spelen of een slechte keuze voor het uitbrengen voor de PC? Duik in onze review over het verhaal van Aloy op de PC waar ik mijn ongezouten mening geef.

Verhaal

Het verhaal van Horizon Zero Dawn speelt zich af jaren na ons bestaan. Een kind wordt schijnbaar moederloos geboren in een stam, de Nora. Een outcast genaamd Rost krijgt de taak haar groot te brengen. Rost zorgt ervoor dat het kind een naam krijgt. Aloy is de naam van onze vrouwelijke hoofdpersoon. Rost traint haar tot een badass ginger die zich weet te redden in de woeste wereld. Een wereld gevuld met vele gevaren, machines wel te verstaan. Gigantische machines die ergens wat weg hebben van dieren, alleen hoef je je om deze dieren geen zorgen te maken. Het zijn de machines en zeker de woeste geïnfecteerde machines waar je bang voor moet zijn. In haar eigen heilige land wordt Aloy slecht behandeld als outcast en terwijl ze opgroeit ontstaan er vele vragen. Waar komt ze vandaan, wie is haar moeder, want moederloos geboren worden is lastig, en waarom is ze een outcast? Vragen waar jij als speler mee aan de slag moet gaan in Horizon Zero Dawn. Samen met Aloy onderzoek jij je stam, de wereld en je eigen geschiedenis. Je vindt als kind in een onderliggende grot, wat iets wegheeft van een grote faciliteit van nu, een Focus. Dit is een holografisch hulpmiddel wat jou en Aloy zal helpen in het spel. Met de Focus kan jij de wereld anders bekijken, je ziet zwakke plekken, kleine stukjes geschiedenis en nog veel meer. Wanneer je Horizon Zero Dawn speelt kom je langzaam steeds meer te weten over de achtergrond van Aloy en alle andere vreemde geheimen die dat met zich meebrengt. Geen zorgen, we zullen niets verklappen. Dat is aan jezelf om te ontdekken, als je avontuurlijk en moedig genoeg bent natuurlijk.

Graphics

Ik had mijzelf al verloren in Horizon Zero Dawn op de PlayStation 4. Uren heb ik door de wildernis gezworven op zoek naar enge machines en antwoorden. Het spel, gemaakt door Nederlanders, zette ons op de kaart. In de eerste twee jaar verkocht Horizon Zero Dawn al 10 miljoen keer! Dat is natuurlijk niet voor niets. Nee, voor een game met dit soort graphics én verhaal blijft dit een game om naar terug te gaan. Na tijden kunnen nu ook de PC gamers los gaan met het spel. Maar, is het spel goed overgezet van PlayStation naar de computer? Voor sommige games en makers is de overgang lastig. Graphics die teveel vragen, afgeraffeld, onspeelbaar door talloze glitches en/of bugs, we kennen het wel. Ik mocht mijzelf opnieuw vermaken met het verhaal en wat heb ik genoten. Wanneer je het spel opstart vraagt het je om je drivers te updaten wanneer dit nodig is, altijd handig om daar direct naar te luisteren. Horizon Zero Dawn is een groot spel en vergt veel ruimte en power van je PC en dus ook je grafische kaart. Zelf beschik ik over een GeForce GTX 1070. Niet het nieuwste van het nieuwste maar zeker ook niet oud. Het tweede wat het spel Horizon Zero Dawn doet wanneer je het opstart is inladen op het niveau van jouw PC, dit duurt even maar geloof mij, het is voor de beste kwaliteit van het spel. Het spel checkt dan welke instellingen en nodig zijn voor wat jouw PC aankan, het duurde (bij mij) drie kwartier dus houd hier rekening mee als je het spel wilt spelen. Daarna start het spel op en krijg je het intro, dit is het moment om de eerste graphics te proeven. Ik moet toegeven, het zag er prachtig uit. Bijna helemaal zoals ik het gewend was van Horizon Zero Dawn. Wel moest ik de instellingen op normaal houden in plaats van op de hoogste settings. Ik ondervond stotteren wanneer ik ze hoger wilde zetten, maar ook op de normale settings was het mooi om te zien. Ook ondervond ik stotteren wanneer ik langs water liep in het spel plus een paar crashes van de game. Op de PlayStation zijn de graphics op zijn best maar ik moet zeggen dat de muziek, omgeving en de totale ambiance alles goed maakt. Ook was het een aantal dagen rond de dertig graden, misschien had mijn PC het gewoon erg warm en kan ik een andere keer mijn settings omhoog knallen.

Wat ook leuk is aan de PC editie van Horizon Zero Dawn is dat het de Complete Edition is. Dit houdt in dat het spel ook beschikt over The Frozen Wilds uitbreiding beschikt. Dit is een extra stuk wereld met zijn eigen quests die niet bij het basisspel komt op de PlayStation 4.

Verdict

Een spel wat menig misschien al gespeeld heeft op de PlayStation 4 of wat compleet nieuw is voor mensen zonder console. Een spel wat het 100% waard is om aan te schaffen. Horizon Zero Dawn is een onwijs mooie game waar je compleet ingezogen wordt. De geheimen, avonturen en je karakter zijn te interessant om niet nieuwsgierig naar te zijn. Met een goede intro wat even duurt leer je hoe je het spel moet spelen. Na de intro kan je al snel de grote wereld intrekken en ben je vrij om te doen wat je wilt. Wil je direct los met de main quest dan kan dit. Wil je eerst in levels groeien en side quest doen? Dan kan dit ook. Het is aan jou, de speler, hoe je de tijd indeelt in Horizon Zero Dawn. De graphics zijn dan misschien niet helemaal gelijk aan de PlayStation en misschien heeft het hier en daar een minuscule patch nodig om het nog soepeler te laten lopen en crashes te voorkomen, ik raad dit spel zeker aan iedereen aan die houdt van een goed gevulde open wereld game. Mijn cijfer zal dan ook een 9,5 van de 10 punten zijn! Mochten de kleinste hobbeltjes in de weg verholpen zijn is het een dikke 10! Verkrijg het spel op Steam om Horizon Zero Dawn te spelen.

Wanneer dit spel je compleet heeft gevangen kan je uitkijken naar wanneer de PlayStation 5 uitkomt. Deel twee genaamd: Horizon Forbidden West zal dan ten tonelen verschijnen waar je opnieuw met Aloy op avontuur gaat.