Prijsvraag: Win een Ghost of Tsushima goodiepakket!

Happy launch day! Vandaag verschijnt Ghost of Tsushima exclusief voor de Playstation 4. De allerlaatste Playstation 4 exclusive voordat de Playstation 5 verschijnt. Omdit te vieren geven wij een super tof goodiepakket weg dat helemaal in het teken staat van de game.

Bij ons op de redactie was Malvin zeer te spreken over de game. In zijn meest uitgebreide review tot nu toe legt hij haarfijn uit waarom Ghost of Tsushima nou zo’n goede game is. Geloof hem zeker niet op zijn woord maar ervaar het vooral zelf. Vanaf vandaag kan dat! Wil je de game in stijl spelen? Wij geven een aantal toffe prijzen weg in een goodiepakket. Een t-shirt van de game, een notitieboekje, een lanyard en een aantal super getekende posters!

De prijsvraag

Jij kan dit toffe goodiepakket winnen! Maar hoe? Eigenlijk heel simpel! Het enige wat je hoeft te doen is antwoord geven op de volgende vraag:

Wat is jouw favoriete samoerai game of film en waarom?

Je kunt antwoord geven onder dit bericht, maar ook op onze facebook pagina! Deelnemen aan deze prijsvraag is mogelijk tot en met 24 juli 18:00. Vervolgens maken wij de winnaar zo snel mogelijk bekend via dit bericht en op facebook.

We sluiten af met een mooie quote uit onze Ghost of Tsushima review: