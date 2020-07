Shadow Warrior 3: Way of the Motoko gameplay trailer

Net als ieder jaar organiseert Devolver Digital een vreemde showcase waar ze de draak steken met vreemde praktijken en trends uit de gaming industrie. Dit jaar is het niet anders. Tijdens alle onzin door toont het bedrijf samen met een aantal partners en ontwikkelaars gloednieuwe games, informatie en beelden. Het bedrijf trapt af met een nieuwe gameplay trailer voor Shadow Warriors 3.

De trailer zit bomvol actie, bloed, vreemde vijanden en meer. Zoals de trailer al voordoet zijn er verschillende soorten manieren om een gevecht aan te pakken. Zo beschik je over een katana om vijanden in tweeën mee te splitsen. Daarnaast heb je ook een aantal vuurwapens om meer gore te veroorzaken dan in DOOM.

Fallen corporate shogun Lo Wang and his former employer turned nemesis turned sidekick Orochi Zilla embark on an improbable mission to recapture an ancient dragon they unwillingly unleashed from its eternal prison. Armed with a punishing mix of blades and bullets, Lo Wang must traverse uncharted parts of the world to track down the dark beast and push the apocalypse back yet again. All it will take is the mask of a dead god, a dragon’s egg, a touch of magic, and enough firepower to hold off the impending cataclysm.