Kijk morgenavond naar de Devolver Digital Direct

Devolver Digital organiseert ieder jaar een eigen showcase tijdens de E3 periode waarin ze voornamelijk de draak steken met parodies. Hoe het er dit jaar uit komt te zien is nog een grote vraag. Ongetwijfeld zit het weer vol met wazige acties, stunts en vreemde aankondigingen. Tussen alle gekkigheid door kondigt de uitgever ook nieuwe games aan.

Get amped up for Devolver Direct this Saturday, July 11 at 12PM Pacific with some special guests scheduled to make an appearance… pic.twitter.com/bjSeiySAEn

