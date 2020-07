Far Cry 6 gelekt via PSN

Ubisoft Forward zal deze zondag om 21:00 plaatsvinden. Het lijkt er echter op dat er in de PSN een slip-up is gemaakt, gezien een volledig nieuwe Far Cry gelekt is. Dus, wat kunnen we verwachten?

Far Cry 6 zal een iets brutere setting hebben dan Far Cry 5 en New Dawn. In die 2 delen konden we lekker de hillbilly uithangen, maar nu lijkt de villain weer iets minder meme-baar. Zo zal volgens de leak Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Better Call Saul) de slechte jongen uit gaan hangen. De game zal uitkomen voor PS4 en zal Smart Delivery naar de PS5 ondersteunen. De game zal zich, volgens de leak, in Yara af gaan spelen. Yara is een tropisch paradijs bevroren in de tijd. Anton Castillo (Esposito) is de dictator van Yara en wilt Yara weer maken wat het eerder geweest is.

Zijn zoon Diego zal in zijn bloederige voetstappen moeten volgen. Hoe deze schurken uit gaan pakken is nog maar de vraag, maar het is immens tof om een acteur als deze te zien in een Far Cry game. Het is jammer voor Ubisoft dat de game gelekt is, maar het geeft de fans een boel hype! Dit staat er ongeveer in de officiële samenvatting:

Welcome to Yara, a tropical paradise frozen in time. As the dictator of Yara, Anton Castillo is intent on restoring his nation back to its former glory by any means, with his son, Diego, following in his bloody footsteps. Their ruthless oppression has ignited a revolution. FIGHT FOR FREEDOM

Play as Dani Rojas, a local Yaran and become a guerrilla fighter to liberate the nation YARA TORN APART

Fight against Anton’s troops in the largest Far Cry playground to date across jungles, beaches and Esperanza the capital city of Yara GUERRILLA FIREPOWER

Employ makeshift weapons, vehicles, and Amigos, the new Fangs for Hire to burn the tyrannical regime to the ground

Word jij ook zo enthousiast van deze leak? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!