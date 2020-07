The Umbrella Academy Season 2 Official Trailer

Het tweede seizoen van The Umbrella Academy komt eraan. Vanaf 31 juli gaat het verhaal van het superhelden gezin verder. Om ons alvast in de stemming te brengen, heeft Netflix de officiële trailer geplaatst.

Het is al meer dan één jaar geleden dat we voor het eerst kennis maakte met het gezin Hargreeves. Het is niet een normaal gezin. Het bestaat namelijk uit kinderen met superkrachten, die bij elkaar gebracht zijn door miljardair Sir Reginald Hargreeves. Met deze kinderen richt hij The Umbrella Academy op om uiteindelijk de wereld te kunnen redden. Maar in seizoen 1 zien we hoe dit plan niet helemaal goed verloopt. De wereld vergaat namelijk en dus moet de Hargreeves familie dit zien terug te draaien. En over dat terugdraaien gaat seizoen 2. We zien natuurlijk de bekende gezichten van de nu volwassen “superhelden” terug en nog meer bekende personages. De serie is gebaseerd op de gelijknamige comic die tussen 2007 en 2013 geschreven werd en waar vanaf 2018 opnieuw aan verder gewerkt wordt.

Seizoen 2

Het is nu dus een jaar later en het tweede seizoen van The Umbrella Academy komt eraan. In dit tweede seizoen is het de taak aan de Hargreeves familie om de wereld te redden van de apocalypse. We weten echter al van seizoen 1 dat het gezin niet extreem functioneel is dus dit zal een flinke opdracht worden. Het tweede seizoen van The Umbrella Academy is vanaf 31 juli te zien op Netflix. Vorig jaar april werd het tweede seizoen al aangekondigd op de Twitterpagina van de serie. Nu kunnen we eindelijk de dagen gaan aftellen totdat het seizoen hier is.