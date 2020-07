Schalke 04 heeft eerste winst in de LEC

Schalke 04 heeft afgelopen weekend zijn eerste winst behaald tijdens de summer split van de LEC. Na acht keer op rij te hebben verloren, was het zaterdag verrassend genoeg te sterk voor Fnatic. Is hiermee de comeback van Schalke 04 ingeluid, net zoals dat het geval was in de spring split? Rogue en MAD Lions delen weer de eerste plek op de ranglijst.

Het was een raar weekend in de LEC. De vrijdag verliep redelijk naar verwachting. MAD Lions won van Schalke 04, Fnatic wist weer eens te winnen en versloeg SK Gaming. Rogue pakte de winst op Origen na de langste game van de summer split. En G2 Esports wist met gemak te winnen van Misfits Gaming. Spannendste game was wellicht die tussen Excel Esports en Team Vitality. De game golfde over en weer tussen de twee teams. Het was uiteindelijk Excel Esports die de juiste en beslissende call maakte om de game te winnen.

De zaterdag avond begon volgens de planning. Rogue won van SK Gaming en kwam daarmee weer langszij met MAD Lions op de ranglijst. Team Vitality zette Origen aan de kant en klimt ook op de ladder naar play-offs. Daarna werden we volledig verrast in de games die volgden. Schalke 04 won in de derde game van de avond van Fnatic. De problemen bij Fnatic zijn duidelijk nog niet opgelost. Excel Esports wist in de vierde game G2 Esports te verslaan. En alsof dat nog niet genoeg was, werd de dominante MAD Lions verslagen door Misfits Gaming. MAD Lions en Rogue delen nu weer de nummer één positie. Komend weekend is er geen LEC. Volgende week zijn ze er weer met de vijfde speelweek.

Uitslagen LEC week 4