Atlus: Persona 5 presteert boven verwachting

Goed nieuws voor Atlus. Het bedrijf onder de Sega vleugel publiceert een financieel rapport met cijfers waar de fanbase een positieve conclusie uit kan trekken. De Persona serie presteert voornamelijk in het westen boven de verwachtingen van Atlus.

Eerder presenteerde Sega al dat Persona 5 Royal een recordaantal aan sales neerzette in de Verenigde Staten. In dit rapport van Atlus neemt het bedrijf het iets verder en stelt dat Persona 5 Royal, 13 Sentinels: Aegis Rim en Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers vaker zijn verkocht dan verwacht. Zowel het aantal verkoopcijfers in Azië als in Europa en Amerika zijn boven verwachting, alhoewel we enkele titels nog niet in het westen kunnen krijgen.

Persona 5 Royal werd ontzettend goed ontvangen door fans en media. Het is de best scorende game van dit jaar, net boven The Last of Us Part 2. Niet heel erg gek dat het aantal verkoopcijfers hoger zijn dan verwacht. Persona 5 Scramble kwam eerder dit jaar uit in Japan voor Playstation 4 en Nintendo Switch. Er zijn plannen om deze game ook te lokaliseren voor het westen, maar hier zijn nog geen details aan vast geknoopt. Scramble is een soort warriors game die zich afspeelt in het Persona 5 universum.

Vorig jaar liet Atlus weten hun markt uit te breiden naar PC via platformen als Steam. Recentelijk heeft het bedrijf zich aan deze belofte gehouden met een PC port van Persona 4 Golden. Deze game verscheen in 2012 oorspronkelijk voor de Playstation Vita. Het lijkt nog maar het begin van deze uitbreiding en het begin heeft in ieder geval een sterke indruk achter gelaten bij de PC spelers. De port werd enorm goed ontvangen door fans.

Het gaat de goede kant uit en er lijkt alleen maar positief nieuws te verschijnen aan het Persona front. Nu is het nog maar even afwachten op de aankondiging van Persona 5 Scramble in het westen. Kijk jij er naar uit?